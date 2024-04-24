Киев, 24 апреля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, заявил 24 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Guardian.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ни один пакет помощи не сможет остановить русских», — сказал он.

Украинский министр добавил, что Западу необходимо увеличить производство вооружений, поскольку Россия опередила его.

«Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так», — отметил Кулеба.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля американские сенаторы по итогам голосования одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В поддержку документа выступили 79 человек, против — 18. Теперь его направят президенту США Джо Байдену, который пообещал его подписать.

Из $60,84 млрд, предназначенных Украине, $23,2 млрд планируют направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Около $13,8 млрд пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё $11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предлагают выделить $26 млн на аудит помощи.

Военная помощь Украине не изменит динамику на фронте, заявил 24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные поставки оружия киевскому режиму являются попыткой продлить конфликт на Украине. Глава государства также подчёркивал, что поставки вооружения ВСУ только приведут «к большей трагедии».