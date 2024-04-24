Вашингтон, 24 апреля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты своими решения ставят крест на судьбе Украины, используя её в качестве тарана против России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Комментируя подписанный президентом США Джо Байденом закон о предоставлению военной помощи Украине, Антонов заявил, что Вашингтон сделал выбор в пользу войны и встал на сторону зла, поддержав фашизм.

«Ради своего жадного и ненасытного ВПК администрация приносит в жертву жизни простых людей. Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что помощь не спасёт режим Владимира Зеленского, так как переданное оружие будет уничтожаться ВС РФ, а цели и задачи спецоперации будут выполнены.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреляБайден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По словам главы Белого дома, США в ближайшие часы возобновят военные поставки на Украину. Днём ранее американскиесенаторы одобрили законопроект. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе». Ранее законопроект поддержала также палата представителей Конгресса.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выделение Вашингтоном финансовой помощи киевскому режиму приведёт к гибели ещё нескольких десятков тысяч жителей Украины, поскольку затянет конфликт и расширит число вовлечённых в него, отмечал американский экономист Джеффри Сакс.

Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав западные страны наращивать объёмы производства оружия.

В разговоре с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена.

Он подчеркнул, что Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы. Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены. Россия превосходит Украину в военно-техническом плане, российская авиация господствует в воздухе, и это очевидно, добавил Глазунов.