Вашингтон, 24 апреля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Сенаторы США 23 апреля по итогам голосования одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Lawrence Jackson Сенат США

За проект проголосовали 79 человек, против выступили 18 сенаторов.

В результате законопроект приняли обе палаты американского конгресса. Теперь документ направят на подпись президенту США Джо Байдену, пообещавшему ранее подписать его.

Отмечается, что из 60,84 млрд долларов на Украину планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предлагают выделить 26 млн долларов на аудит помощи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сенате провели процедурное голосование о поддержке союзников. Объём пакета составил 95 млрд долларов, из них для Украины предусмотрено примерно 61 млрд долларов, 26 млрд долларов — для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

В пакет законопроектов включили инициативу о возможном запрете в США видеосервиса TikTok. Законодатели предложили предоставить китайской компании ByteDance один год на продажу соцсети, иначе может последовать запрет TikTok в США.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов одобрили инициативу, 112 высказались против.

По данным агентства Reutres, США готовятся выделить Украине первый пакет военной помощи в 1 млрд долларов после принятия Конгрессом закона о помощи союзникам. Средства будут выделены из законопроекта, который, возможно, одобрит Сенат, после его подпишет глава Белого дома. В пакет помощи войдут транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение.

Поле боя на Украине давно стало кладбищем разнообразного вооружения США и НАТО, а выделяемая Западом новая военная помощь Киеву не сможет остановить продвижение армии России, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам России Им Чхон Иль. По его мнению, законопроект США о выделении дополнительной военной помощи Киеву является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского.