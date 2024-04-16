Вашингтон, 16 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. США и Великобритания теряют контроль над глобальными геополитическими процессами, но не хотят быть втянутыми в третью мировую войну. Это главные причины, по которым они открыто участвуют в военных акциях в защиту Израиля, одновременно подчёркивая нежелание напрямую противодействовать России на Украине.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Таким выводом поделился с корреспондентом ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя заявления представителя Белого дома Джона Кирби и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Запад не может действовать на Украине теми же методами, что и на Ближнем Востоке.

Международная ситуация выходит из-под контроля США и их ближайших союзников, отметил эксперт. Выстраивая геополитические комбинации, они наталкиваются на непреодолимые факторы, а также на реакцию тех, против кого их действия направлены. К тому же в процессе сейчас участвуют многие акторы, в том числе обладающие ядерным оружием. Отсюда высказывания Кэмерона и Кирби, которые разными словами один за другим указали на одну и ту же проблему Запада — невозможность противодействовать России на Украине в такой же манере, в какой они позволяют себе действовать на Ближнем Востоке.

«Они вынуждены отказываться от миссии операторов мирового процесса, которую они сами себе придумали. Одновременно перед ними стоит сложная задача — «приструнить» израильских партнёров, которые, как полагают в Вашингтоне, вышли из-под контроля, не дав при этом Израилю проиграть. В Белом доме и Лондоне сейчас не могут выработать некую «хорошую мину при плохой игре», сформулировать какие-то чёткие нарративы. А вокруг рушатся мифы — о непреодолимости израильской ПВО, о способности американской и британской помощи для Украины привести её к победе над Россией и так далее. Все эти пропагандистские схемы начинают рушиться. Новые схемы они ещё не придумали, а участвовать в третьей мировой войне не хотят. Поэтому вбрасывают разного рода версии, которые могли бы помочь им потянуть время, выработать более-менее внятную тактику», — прокомментировал Гагарин.

При этом сложность этой ситуации, по словам эксперта, определяет и своего рода чересполосицу в репликах высокопоставленных лиц в Лондоне и Вашингтоне: из уст главы британского МИДа звучат прямолинейные заявления, нетипичные для английской словесной эквилибристики, а представитель Белого дома, наоборот, старается избегать грубой откровенности, свойственной политикам в США.

Кроме того, говоря именно о внутриполитической специфике Соединённых Штатов, осложняющей для Белого дома поиск новой тактики на международной арене, необходимо, по замечанию политолога, учитывать не только приближение президентских выборов. Следует принимать во внимание такой фактор, как отсутствие в политической культуре США феномена, свойственного России, — общенациональной идеи, способной объединить разные социальные слои. А это усложняет выработку до конца последовательной стратегии как по конфликту на Украине, так и в ближневосточных делах.

Конфликт на Украине не предполагает непосредственного участия США в отражении воздушных атак, поскольку он в корне отличается от ситуации вокруг Израиля. С таким заявлением выступил в ходе брифинга 15 апреля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Соединённые Штаты не помогают Украине сбивать и перехватывать ракеты и беспилотники, применяемые Россией в рамках военной спецоперации, в то время как Пентагон активно отражает удары по Израилю со стороны Ирана.

«Речь идёт о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз», — сказал Кирби.

Он также напомнил про обещание президента США Джо Байдена не принимать непосредственного участия в конфликте на Украине. Кроме того, Кирби подчеркнул, что Вашингтон до недавнего времени предоставлял киевскому режиму средства ПВО, однако сейчас это невозможно из-за отсутствия решения Конгресса США относительно финансирования Украины, Израиля и Тайваня.

Также 15 апреля эту тему прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Когда журналист агентства LBC спросил главу МИД, почему королевские ВВС не могут сбивать российские дроны над Украиной, как они это делают с Израилем, Кэмерон ответил: «Я думаю, сложность того, что вы предлагаете, заключается в том, что, если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, я думаю, что вам следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации».

Как сообщало ранее ИА Регнум со ссылкой на немецкое издание Bild, киевский режим исчерпал запасы ракет для ряда систем ПВО, включая Patriot и Iris-T. В то же время у западных союзников Украины на складах находятся сотни систем и тысячи ракет.

Тем не менее Запад, по сути, уже давно стал стороной военного конфликта на Украине, отмечал глава российского МИД Сергей Лавров. В дальнейшем российская сторона неоднократно указывала на очевидное участие стран Запада в боевых действиях на стороне киевского режима.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы для ВСУ являются законной целью Вооружённых сил России. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений никак не влияют на ход спецоперации, но лишь истощают ресурсы стран, поддерживающих Украину.