Москва, 18 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут для России законной целью. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно», — сказал он в интервью RT.

Также Лавров добавил, что Россия не допустит поставок киевскому режиму зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников.