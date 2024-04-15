Вашингтон, 16 апреля, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не предполагает непосредственного участия Соединённых Штатов Америки в отражении воздушных атак, поскольку он в корне отличается от ситуации вокруг Израиля. Об этом в ходе брифинга 15 апреля заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Один из журналистов задал вопрос, почему США не помогают Украине сбивать и перехватывать ракеты и беспилотные летательные аппараты, применяемые Россией в рамках специальной военной операции, в то время как американские военные принимают активное участие в отражении ударов по Израилю со стороны Ирана.

«Я ожидал подобного вопроса. Речь идёт о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз», — указал Кирби, напомнив про обещание президента США Джо Байдена не принимать непосредственного участия в конфликте на Украине.

При этом Кирби подчеркнул, что Вашингтон до недавнего времени предоставлял Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО), однако на данный момент это невозможно из-за отсутствия решения Конгресса США по законопроекту о финансировании Украины, Израиля и Тайваня.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт Юлиан Рёпке сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, Iris-T и других. При этом, по словам военного эксперта, у западных союзников Киева на складах есть сотни систем и тысячи ракет.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений никак не влияют на ход специальной военной операции, а лишь истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Киева.