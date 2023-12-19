Москва, 19 декабря, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Позиция западных стран о необходимости добиться того, чтобы президент РФ Владимир Путин «проиграл на Украине», не изменит реальный ход событий. Об этом 19 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Британия и Франция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пока «Путин не проиграет».

«Наверное, мои коллеги из МИД будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции, — сказал Песков. — Эта позиция будет приводить к истощению ресурсов и вовлечённости всех стран в украинский конфликт, эта позиция не может изменить ход событий».

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Песков, комментируя слова Кэмерона о необходимости остановить Россию после СВО, заявил, что антироссийские заявления западных лидеров сейчас направлены на выпрашивание денег в пользу Украины. Он добавил, что таких заявлений было много и наверняка будет больше.

Ранее Песков заявил, что американские власти продолжают демонизировать Россию с целью продолжить тратить средства своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Путину ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.