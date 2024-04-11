Берлин, 11 апреля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. У Украины закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО, заявил 11 апреля военный эксперт Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и Iris-T. Также истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО. И это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов. Просто гнев», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре. Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

В этот же день позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары были нанесены по Трипольской и Бурштынской ТЭС, а также в селе Михайло-Ларино Николаевской области, в двух районах сообщалось о нарушении электроснабжения.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.