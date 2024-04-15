Москва, 15 апреля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за ситуации с паводками в стране. Об этом 15 апреля журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МЧС России/ТАСС

Представитель Кремля добавил, что в регионах принимают все возможные меры с акцентом на работу с населением.

«Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, серьёзная ситуация с паводками сложилась в целом ряде регионов России. В Оренбурге за прошедшие сутки в зоне подтопления оказалась тысяча домовладений и тысяча участков. К настоящему моменту подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения.

В регионе из-за паводка эвакуировали 16 547 человек, включая 4648 детей. Из них 1094 человека временно поселили в пункты временного размещения. Уровень воды в реке Урал постепенно снижается, отметили в МЧС. В Орск, где 5 апреля прорвало дамбу, 15 апреля прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

В Курганской области 14 апреля мощным течением реки Тобол сорвало два моста. В Темляково смыло деревянную переправу. Уровень воды в реке Тобол продолжал подниматься. За два часа 15 апреля он поднялся на 15 см и достиг отметки в 646 см. Из-за ситуации с паводками эвакуировали более 12,7 тыс. человек.

В Томском районе от паводков пострадали почти 140 жилых домов. С подтопленных территорий эвакуировали 84 человека, включая восемь детей. Режим ЧС действует в сельских поселениях Заречное, Зоркальцевское, Калтайское и Спасское.

По данным оперативных служб, на утро 15 апреля в 193 населённых пунктах в 33 российских регионах в результате весеннего паводка подтоплен 15 641 жилой дом. Вода также пришла на 27 993 приусадебных участка.