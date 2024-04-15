Томск, 15 апреля, 2024, 09:56 — ИА Регнум. В Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях Томского района в Томской области из-за сложной паводковой ситуации ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом 15 апреля сообщил глава района Вячеслав Черноус в Telegram-канале.

ГУ МЧС России по Томской области

«В Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях ввёл режим «чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал он.

Черноус уточнил, что после этого режим ЧС действует в сельских поселениях Заречное, Зоркальцевское, Калтайское и Спасское.

Глава района пояснил, что на территории Калтайского поселения режим ЧС ввели после затопления садоводческих товариществ, а в Зоркальцевском поселении вода дошла до микрорайона Западный.

Пункты временного размещения для жителей развернули в школах сёл Вершинино, Батурино, посёлка Синий Утес, села Кафтанчиково, деревни Кисловка, села Зоркальцево и села Курлек, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля Черноус написал, что в Томском районе от паводков пострадали почти 140 жилых домов. По его информации, с подтопленных территорий эвакуировали 84 человека, включая восемь детей.

В МЧС России 11 апреля сообщили о повышении уровня воды в районе города Томска за сутки на 187 см. В Томском районе остаются переливы дорог и подтопленные дома в селе Вершинино, добавили в ведомстве.

Пресс-служба правительства Курганской области 15 апреля сообщила о подъёме уровня воды в реке Тобол в районе Кургана за два часа на 15 см, в результате чего он дошёл до отметки 646 см. В пресс-службе уточнили, что уровень воды в Тоболе продолжает расти.