Оренбург, 14 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных в Оренбургской области территориях эвакуированы свыше 16,5 тысячи человек, сообщила 14 апреля пресс-служба регионального правительство в своём Telegram-канале.

МЧС РФ

«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4 648 детей. Из них 1094 человека, в том числе 221 ребенок, размещены в 35 ПВР (пунктах временного размещения — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Также оренбургские власти уточнили, что в регионе в результате паводка частично затоплены свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков.

«По состоянию на 20.00 (18.00 мск) 14 апреля на территории 18 муниципальных образований в 62 населённых пунктах и 39 СНТ (садоводческих некоммерческих товариществах — Прим. ред.) оказались подтоплены: 14 373 жилых дома (из них 137 МКД (многоквартирных — Прим. ред.)), 21 509 приусадебных участков», — проинформировала пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти региона сообщали, что в Оренбургской области за прошедшие сутки вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населённых пунктах и двух СНТ. На территории 18 муниципальных образований в 62 населённых пунктах и 39 СНТ подтопленными остаются 13 491 жилой дом и 20 654 приусадебных участка.

13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок в Оренбурге достиг пика. При этом в Орске ситуация стабилизируется, вода уходит, отметил он. В городе начали уборку и восстановительные работы, к очистке территорий привлекут 100 бригад, оснащённых всеми необходимыми инструментами и оборудованием, рассказал Паслер. Губернатор поручил местным властям проводить работы в ускоренном темпе, а после завершения уборки провести санитарную обработку.

Глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.