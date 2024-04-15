Курган, 15 апреля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Более 12,7 тыс. человек эвакуировали в Курганской области из-за ситуации с паводками. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба регионального правительства.

ГУ МЧС России по Курганской области

«По данным на 10:00 [08:00 мск] на 15 апреля, эвакуированы 12 тысяч 782 человека из населённых пунктов, куда уже пришла вода и населённых пунктов в зоне риска подтопления», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что в пунктах временного размещения с учётом размещённых в медицинских учреждениях маломобильных граждан и нуждающихся в уходе граждан находятся 825 человек, включая 156 детей.

Эвакуация жителей с территорий, находящихся, по прогнозам МЧС, в зоне риска подтопления и затопления, продолжается, добавили в правительстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее в правительстве Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол около Кургана за два часа поднялся на 15 см и достиг отметки в 646 см. Отмечалось, что вода продолжает подниматься около населённых пунктов Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная и Бараба.

Глава Курганской области Вадим Шумков 14 апреля сообщил об эвакуации жителей из микрорайона Нижняя Утятка в Кургане из-за риска отсечения паводком от сообщения с другими частями города. По его информации, течение Тобола ускоряется из-за паводка.

Шумков 13 апреля предупредил о риске подтопления не только правобережной, но и центральной части Кургана. В связи с этим губернатор призвал горожан не откладывать вопрос об эвакуации из опасных районов.