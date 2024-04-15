Томск, 15 апреля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. В Томском районе от паводков пострадали почти 140 жилых домов. Об этом 15 апреля сообщил глава района Вячеслав Черноус.

ГУ МЧС России по Томской области

Так, в четырёх СНТ вода пришла в 100 домов и подтопила пять участков. Кроме того, в зоне затопления в селе Вершинино остаются 66 приусадебных участков и 33 жилых дома, в Батурино ― 11 приусадебных участков и два жилых дома, в Чёрной Речке ― 11 приусадебных участков и три жилых дома.

Глава района добавил, что из зоны подтопления эвакуировали 84 человека, в том числе восемь детей.

«В пункте временного размещения находятся 12 человек, среди них трое детей», ― написал Черноус в Telegram-канале.

Кроме того, на двух дорогах района зафиксировали переливы.

Черноус также сообщил, что в границах Заречного и Спасского сельских поселений действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В МЧС 11 апреля сообщили о повышении уровня воды в районе города Томска за сутки на 187 см, в Томском районе остаются переливы дорог и подтопленные дома в селе Вершинино.

Как сообщало ИА Регнум, в Курганской области мощным течением реки Тобол сорвало два моста. В Темляково смыло деревянный мост и несёт течением к Кургану. По данным на 14 апреля, уровень воды в реке Тобол поднялся на 25 сантиметров за два часа и составил 532 см. Ночью вода продолжила подниматься, и к 02:00 (00:00 мск) 15 апреля он составил 596 см, плюс 11 см за два часа.

При этом в пострадавшем от паводка Орске от воды освободились 3200 домов и приусадебных участков. Как подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер, динамика падения уровня воды устойчивая.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов утром 15 апреля сообщил, что в одном из районов республики паводком подтопило более десяти домов. Жителей пришлось эвакуировать. Причиной паводка стал затор льда на реке Селенге, к подтопленным домам добираются спасатели с техникой.