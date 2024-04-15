Курган, 15 апреля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за два часа поднялся на 15 см, дойдя до отметки 646 см. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба правительства Курганской области.

Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что уровень воды в Тоболе продолжает подниматься.

«По данным на 10:00 [8:00 мск] на 15 апреля в районе Кургана он составляет 646 см, плюс 15 см за два часа», — проинформировали в региональном правительстве.

Кроме того, уровень воды продолжает расти у населённых пунктов Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная и Бараба. В районе Кетово он вырос на 25 см за два часа, в районе Крюкова и Санаторной — на 30 см за два часа, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 апреля городские власти сообщили, что уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа вырос на 11 см и достиг 596 см. Уточнялось, что в селе Бараба Кетовского округа уровень воды на тот момент составлял 226 см, прибавив 23 см за два часа.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 14 апреля сообщил об эвакуации жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане из-за риска отсечения водой от сообщения с другими частями города. Он уточнил, что течение реки ускорятся из-за паводка.

Глава региона 13 апреля заявил о риске подтопления не только правобережной, но и центральной части Кургана. Ввиду этого Шумков призвал горожан не откладывать вопрос об эвакуации из опасных районов.