Оренбург, 15 апреля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Оренбурге в зону подтопления попали 1 тыс. домовладений и 1 тыс. участков. Об этом 15 апреля сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости

«По данным на 8:00 [6:00 мск] 15 апреля, в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1000 и 1000 соответственно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из зоны подтопления эвакуировали 1708 человек, включая 170 детей, за последние сутки количество эвакуированных выросло на 28 человек, в том числе четверо детей.

По информации администрации Оренбурга, в пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, включая 96 детей, 33 человека прибыли в ПВР за последние 24 часа.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что более 16,5 тыс. человек эвакуировали из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях. Уточнялось, что в это число входит 4648 детей.

Ранее в этот же день власти Оренбургской области сообщили, что за сутки вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в десяти населённых пунктах и двух СНТ. По их информации, в 18 муниципальных образованиях в 62 населённых пунктах и 39 СНТ подтопленными оставались 13 491 жилой дом и 20 654 приусадебных участка.

Губернатор области Денис Паслер 13 апреля заявил, что паводок в Оренбурге достиг пика. При этом в Орске ситуация стабилизируется, вода уходит, отметил он.