Оренбург, 15 апреля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в пострадавший от паводка город Орск. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Никифоров/РИА Новости

Министр проконтролирует исполнение ранее данных поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, в том числе работу комиссий по оценке ущерба.

По данным МЧС, в Орске остаются подтопленными 3725 домов. Из зоны подтопления эвакуировали 2557 человек, из них 801 ребёнка. В пунктах временного размещения находятся 645 человек, в том числе 94 ребёнка.

На сегодня уровень воды в реке Урал в пределах Орска составляет 618 см. За ночь он снизился на 11 см.

Как сообщало ИА Регнум, в первый раз после начала паводка Куренков приезжал в Оренбургскую область 7 апреля. Через насколько дней он вновь прибыл в регион. Вместе с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и главой региона Денисом Паслером он осмотрел затопленные районы, провёл рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.

В Орске 5 апреля произошёл прорыв дамбы. Два дня спустя в Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера, до этого в регионе действовал режим ЧС регионального уровня.

Уровень воды в реке Урал в округе Оренбурга 14 апреля снизился впервые с начала паводка. Уменьшение составило 5 см. Вода остановилась на отметке 1182 см.

По данным на 8:00 [6:00 мск] 15 апреля, в Оренбурге подтопленными оставались 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1000 и 1000 соответственно. Из зоны подтопления эвакуировали 1708 человек, включая 170 детей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, включая 96 детей.

По данным оперативных служб, на утро 15 апреля в 193 населённых пунктах в 33 российских регионах в результате весеннего паводка подтоплен 15 641 жилой дом. Вода также пришла на 27 993 приусадебных участка.