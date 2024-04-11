* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 апреля, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Властям Соединённых Штатов не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» заверениями о причастности к трагедии запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Об этом заявила в интервью «Аргументам и фактам» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По мнению российского дипломата, США старательно пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом американцы в расследовании кровавого преступления участия не принимают, не могут оказать влияния на его ход, а тем более пустить следствие по ложному пути.

Действия США, считает Захарова, направлены на «манипулирование общественным мнением, с тем чтобы обелить своих подопечных» — представителей киевского режима.

«Они буквально выгораживают киевский режим, с тем чтобы, прежде всего, отвести подозрение от самих себя», — заключила представитель дипломатического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России.

Следственный комитет 8 апреля заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Киев при подготовке террористических нападений на Россию пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой, заявили 1 апреля в пресс-бюро Службы внешней разведки. США выгораживают ответственных за теракт, а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки. Однако пропагандистская риторика Вашингтона по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцы не могут добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, добавили в СВР.

Спустя несколько минут после теракта в «Крокусе» в США попытались навязать свою версию, указав в качестве виновного ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этими рассказами американские политинженеры загнали себя в ловушку. США не могут поступить иначе, учитывая агрессивную антироссийскую риторику Белого дома и огромные денежные средства и оружие, вложенные в киевский режим, в том числе через коррупционные схемы. Всё это прямо и косвенно указывает на вовлечённость Вашингтона в спонсорство украинского терроризма, заявила ранее Мария Захарова.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».