Москва, 27 марта, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Показания задержанных по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» подтверждают украинский след. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину. Видео с фрагментом разговора опубликовано в Telegram-канале.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бортников

Бортников сказал, что, основываясь на полученных данных, будет дальше дорабатываться информация, которая должна показать реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

«Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», — выразил мнение глава силового ведомства.

Также Бортников считает, что исламисты не могли бы подготовить такой теракт самостоятельно, «конечно, им помогали».

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения России Михаил Мурашко 26 марта уточнил, что в больницах остаются 92 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из них шестеро детей. По его словам, девять пациентов, среди которых один ребёнок, находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Состояние 22 пациентов, в том числе двоих детей, тяжёлое. Ещё 34 пациента — в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.

МЧС России опубликовало обновлённый поимённый список погибших в «Крокус Сити Холле». В списке 120 человек. Их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. В ведомстве отметили, что список будет дополняться.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 25 марта в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, в том числе трое детей. Он добавил, что ранения и травмы получили 182 человека.