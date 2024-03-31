Москва, 1 апреля, 2024, 00:54 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России за последнее время, в том числе и шокировавшем весь мир кровавом террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Соответствующее заявление опубликовали 31 марта на сайте ведомства.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

В ходе следственных действий компетентными органами доказано, что «следы всех этих преступлений ведут на Украину».

В заявлении МИД перечислены все громкие «варварские теракты» последних лет. В их числе убийство журналистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, подрыв Крымского моста.

«Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды украинского «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на приграничные российские регионы», — заявили в ведомстве.

Учитывая данные расследования, МИД России передал властям Украины требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц, сообщается в заявлении.

В числе требований и арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, рассказавшего о деталях организации других терактов в России.

Россия потребовала от Украины незамедлительно прекратить поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причинённый жертвам ущерб.

Ноту по антитеррору Москва несколько дней назад передала Киеву по каналу через Минск.

Как сообщало ИА Регнум, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали. Также Бортников ранее согласился с тем, что СБУ нужно признать террористической организацией.

Следственный комитет 28 марта сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на концертный зал в Красногорске, с украинскими националистами. Ведомство отметило, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека. Ещё 551 человек пострадал. Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Всем предъявлены обвинения. Девять фигурантов дела арестованы.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Василия Малюка по обвинению в совершении терактов.

Александр Бастрыкин проверил работу следственной группы на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Он поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков теракта поимённо.