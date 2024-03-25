Москва, 25 марта, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, обвиняя террористическую организацию ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в России) в совершении теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорке, пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в статье для «Комсомольской правды», опубликованной 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Американские политинженеры загнали себя в ловушку рассказами про то, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершён запрещённой в России террористической организацией ИГИЛ*. Почему они это делают, понятно — выхода нет», — указала Захарова.

По её словам, США не могут поступить иначе, учитывая агрессивную антироссийскую риторику Белого дома и огромные денежные средства и оружие, вложенные в киевский режим, в том числе через коррупционные схемы. Захарова подчеркнула, что всё это прямо и косвенно указывает на вовлечённость Вашингтона в спонсорство украинского терроризма.

Ранее Мария Захарова, комментируя заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», заявила, что любое оправдание Киева Вашингтоном до официального завершения расследования необходимо рассматривать как улику.

Как передавало ИА Регнум, экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также предположила, что террористическая организация ИГИЛ* не имеет отношения к этой трагедии, поскольку, по её мнению, произошедшее не выглядит как обычный теракт и может иметь политические основания.

Американский предприниматель Дэвид Сакс в свою очередь заявил, что считает роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле» наиболее вероятной. По его словам, если это предположение окажется правдой, Соединённым Штатам необходимо отречься от Киева, иначе Вашингтон станет прямым соучастником этого преступления.