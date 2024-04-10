Москва, 10 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Так называемая конференция по урегулированию на Украине, которая пройдёт в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года, является показушным мероприятием, заявил корреспонденту ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Он напомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова, который называл предлагаемую на этой конференции «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского нереализуемой.

«Формула состоит из десяти пунктов и подкрепляется сумасшедшими заявлениями Зеленского о якобы успехах ВСУ. По факту Зеленский предлагает России просто взять и уйти. Как будто ничего не было. Это очередное показушное примирительное мероприятие, на которое Россию не позвали, и к лучшему», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что России не стоит обращать внимание на конференцию по урегулированию на Украине, так как она является бессмысленной для страны.

«Эта конференция создаётся для того, чтобы продемонстрировать «мирные усилия» Запада. Якобы и Запад, и Украина стремятся к миру, к прекращению огня. На самом деле те условия, которые наверняка будут сформулированы на этой конференции, будут для России неприемлемы. Вероятно, там будут звучать по-прежнему заклинания о том, что необходимо выйти на границы 1991 года, и о том, что всё остальное Украина или украинский народ не примут. Когда представители киевского режима об этом в очередной раз заявят, они, очевидно, потребуют дополнительных вооружений, финансирования и, возможно, прямого участия в конфликте некоторых стран — членов НАТО или Евросоюза», — отметил политолог.

Безпалько также считает, что Китай не будет принимать участие в этой конференции и заявлять о своих планах, поскольку ранее он уже представил свой мирный план. Очевидно, что предложенный Китаем план не был востребован Западом, который рассчитывал на военное поражение России, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля правительство Швейцарии приняло решение о том, что мирная конференция по урегулированию на Украине пройдёт в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конференция по Украине пройдёт без участия России, но в ходе мероприятия можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. Россия «рано или поздно» должна принять участие в мирных переговорах, подчеркнул Кассис на пресс-конференции в Берне.

Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов 9 апреля заявил, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине. Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продвижения нежизнеспособной «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не учитывающей российские интересы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за инициативой Швейцарии о встрече по «украинской формуле» стоят представители Демпартии США. За этим стоят американские демократы, которым нужны фотографии и видео мероприятий, якобы указывающих на то, что их проект «Украина» ещё на плаву, добавила она.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что планируемый в июне саммит в Швейцарии будет бессмысленным и пустым. По его словам, те, кто приедет на саммит, навсегда запятнают себя позором как безвольные политики.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Российский лидер подчёркивал, что Россия никогда не прерывала диалог, его прекратила Украина. Киев сделал это по прямой команде из Лондона и Вашингтона, заявил Путин. Украинская сторона говорит об этом сегодня на официальном уровне. Президент также добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по стабильности.