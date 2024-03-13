Москва, 13 марта, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости».

Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.

«Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России, заявил 12 марта на встрече с послами иностранных государств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. Киев последовательно отказывается от переговоров, СВО будет продолжена, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта, заявил 12 марта Песков.