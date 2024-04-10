Москва, 10 апреля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Планируемый в июне «украинский» саммит в Швейцарии будет «бессмысленным и пустым». Об этом «РИА Новости» заявил депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации Михаил Шеремет

По мнению парламентария, те, кто приедет на саммит, навсегда запятнают себя позором как безвольные политики.

«Саммит станет показухой и парадом государств без суверенитета, которые пляшут под дудку США и будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия», — высказал своё мнение Михаил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине, заявил 9 апреля пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов.

15 января президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд заявила, что Зеленский попросил руководителей Швейцарии организовать мирный саммит высокого уровня по вопросу конфликта на Украине и что она поддерживает это предложение.

При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Берн планирует пригласить Москву к участию в переговорах по украинскому конфликту.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информировал, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где будет обсуждаться так называемая формула мира Зеленского.