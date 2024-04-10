Берн, 10 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Конференция по Украине, которая состоится в июне 2024 года в Швейцарии, пройдёт без участия России, но в ходе мероприятия можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу, заявил 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Виталий Аньков / РИА Новости

Россия «рано или поздно» должна принять участие в мирных переговорах, подчеркнул Кассис на пресс-конференции в Берне.

«Если мы запускаем процесс, с самого начала должно быть ясно, что Россия рано или поздно должна принять в нем участие. Необязательно, чтобы она была там в первый день. Можно также представить, что в первый же день мы договоримся о лучшем времени, когда пригласить Россию к участию. В мире существуют разные взгляды на то, какую роль должна играть Россия в этом процессе. Мы должны договориться», — сказал глава МИД Швейцарии.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Швейцарии заявило, что конференция по Украине пройдёт в городе Бюргеншток в июне 2024 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

10 апреля Захарова заявила ТАСС, что за инициативой Швейцарии о встрече по Украине стоят представители Демократической партии США, которым нужно поддержать проект «Украина» на плаву.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.