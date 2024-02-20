Москва, 20 февраля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 февраля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины.

РИА Новости / POOL

«Что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия никогда не прерывала диалог, его прекратила Украина. Киев сделал это по прямой команде из Лондона и Вашингтона, заявил Путин. Украинская сторона говорит об этом сегодня на официальном уровне.

Президент также добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по стабильности.

В конце ноября прошлого года Давид Арахмия, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде, заявил в интервью украинскому каналу «1+1», что в 2022 году Борис Джонсон, на тот момент — британский премьер-министр, посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев согласился на это предложение.

Путин в вышедшем 9 февраля интервью Такеру Карлсону, американскому журналисту, напомнил о словах Арахмии. Джонсон убеждал киевский режим отказаться от переговоров с Москвой или, возможно, требовал этого, отметил президент.

Путин напомнил, как входивший в состав украинской делегации на переговорах Арахмия заявил, что, если бы Киев тогда не последовал совету Джонсона, боевые действия могли бы уже закончиться. Джонсон больше не возглавляет британское правительство, а на Украине продолжаются боевые действия. Президент сказал, что решение Киева следовать советам с Запада закончилось «нелепо и даже печально».