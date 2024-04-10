Москва, 10 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. За инициативой Швейцарии о встрече по «украинской формуле» стоят представители Демпартии США, заявила 10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала сообщение о назначении властями Швейцарии на июнь конференции по так называемой украинской формуле мира.

«За этим стоят американские демократы, которым нужны фотографии и видео мероприятий, якобы указывающих на то, что их проект «Украина» ещё на плаву», — сказала она ТАСС.

То, что они «угробят ещё тысячи украинцев», никого не волнует, «выборы в США — всё, Украина — ничто», это и есть «основной критерий нынешней американской политики», добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, мирная конференция по урегулированию на Украине пройдёт в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года. Соответствующее решение 10 апреля приняло правительство Швейцарии.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что планируемый в июне саммит в Швейцарии будет бессмысленным и пустым. По его словам, те, кто приедет на саммит, навсегда запятнают себя позором как безвольные политики.