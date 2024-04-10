Берн, 10 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Мирная конференция по урегулированию на Украине пройдёт в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года. Соответствующее решение 10 апреля приняло правительство Швейцарии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Федеральный совет Швейцарии постановил сегодня провести конференцию. Она будет проведена в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне 2024 года», — сообщила глава альпийской конфедерации Виола Амхерд.

Как передавало ИА Регнум, Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине, заявил 9 апреля пресс-секретарь посольства РФ в Бёрне Владимир Хохлов. Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продвижения нежизнеспособной «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не учитывающей российские интересы.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что планируемый в июне саммит в Швейцарии будет бессмысленным и пустым. По его словам, те, кто приедет на саммит, навсегда запятнают себя позором как безвольные политики.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.