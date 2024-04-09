Москва, 9 апреля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, заявил 9 апреля «РИА Новости» пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

(сс) chensiyuan

«Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет», — сказал он.

Посол добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продвижения нежизнеспособной «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не учитывающей российские интересы.

Как передавало ИА Регнум, 15 января президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд заявила, что Зеленский попросил руководителей Швейцарии организовать мирный саммит высокого уровня по вопросу конфликта на Украине и что она поддерживает это предложение.

При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Берн планирует пригласить Москву к участию в переговорах по украинскому конфликту.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информировал, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где будет обсуждаться так называемая «формула мира» Зеленского. Причём и переговоры тоже якобы будут основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей Москвы.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что слова Кулебы противоречат ранее введённому Зеленским запрету на переговоры с Москвой. Он подчеркнул, что для России неприемлемы какие-то правила, которые кем-то выработаны и которым якобы нужно следовать.

8 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нём примут участие от 80 до 100 стран.