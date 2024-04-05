Москва, 5 апреля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. После теракта в Подмосковье Россия не будет церемониться с партнёрами Украины. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«То, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», ― подчеркнула дипломат в Telegram-канале.

Захарова также прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, посчитавшего ряд заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу в беседе с французским коллегой «странными и угрожающими». Она подчеркнула, что разговор прошёл достойно, посоветовав перечитать сообщение Минобороны.

«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, беседа глав военных ведомств России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню состоялась вечером 3 апреля по инициативе французской стороны. Лекорню выразил соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» и пытался убедить российского коллегу в непричастности к случившемуся Киева и стран Запада.

В ответ на это Шойгу уточнил, что у России есть сведения об украинском следе в теракте, отметив, что надеется на то, что французские спецслужбы к этому непричастны, так как Париж является одним из западных кураторов Киева.

Немецкое издание Der Spiegel 4 апреля написало, что телефонные переговоры Шойгу и Лекорню прошли в «грубом тоне». Авторы материала отметили, что Шойгу предостерёг французского коллегу от отправки французских войск в зону конфликта на Украине, а Париж вскоре после беседы опроверг готовность к переговорам по разрешению конфликта.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон счёл угрозой комментарии российской стороны по итогам телефонного разговора двух министров. Он добавил, что Лекорню по итогам беседы сделал основанный на фактах отчёт. По его словам, часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими. Какие именно слова встревожили французского лидера, Макрон не уточнил.

В результате вооружённого нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, пострадал 551 человек.