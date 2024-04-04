Берлин, 4 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Телефонные переговоры министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню прошли в «грубом тоне». Об этом 4 апреля сообщили авторы немецкого издания Der Spiegel.

Luc Nobout/Keystone Press Agency /Global Look Press Министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню

«Последний телефонный разговор между ними был полтора года назад. По телефону разговаривали Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню — и тон, видимо, был довольно грубым», — говорится в статье.

Обозреватели обратили внимание, что Шойгу предостерёг Лекорню от отправки французских солдат на Украину, а вскоре после переговоров французская сторона опровергла готовность к переговорам по украинскому конфликту.

Как сообщало ИА Регнум, разговор министров вечером 3 апреля состоялся по инициативе Франции. Как заявили в Минобороны России, Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и попытался убедить собеседника в непричастности к случившемуся Киева и стран Запада.

В свою очередь Шойгу напомнил, что у Москвы есть сведения об украинском следе в теракте и выразил надежду, что французская сторона как один из западных кураторов Киева к этому непричастна.

Также стороны отметили готовность к переговорам по Украине, но Шойгу заявил, что проведение соответствующей встречи в Женеве без участия России бессмысленно. В то же время глава российского Минобороны предупредил собеседника о возможных проблемах в случае отправки Францией собственных военных на Украину.