Москва, 3 апреля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню провели переговоры по настоятельной просьбе французской стороны, сообщило 3 апреля в своём Telegram-канале российское оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». При этом в ходе беседы он пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и стран Запада к атаке.

Французский министр заверял, что ответственность за нападение лежит на группировке ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал провести полноценное расследование о возможной причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Кроме того, он посчитал необходимым выяснить, куда в действительности идут миллиарды, которые Париж отправляет украинской стороне.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. Они совершили атаку перед концертом группы «Пикник». Жертвами нападения, по последним данным, стали 145 человек. Ещё 551 человек пострадал.

Следственный комитет России проинформировал о том, что четырёх человек из числа подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области на границе с Украиной.

26 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. По словам главы службы, исламисты не смогли бы самостоятельно подготовить теракт, им помогали.