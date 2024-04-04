Париж, 4 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон счёл угрозой комментарии российской стороны по итогам телефонного разговора министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Он заявил об этом 4 апреля на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, трансляцию которой вели на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X (ранее Twitter).

ТАСС/Andre Ribeiro/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire

По словам Макрона, Лекорню по итогам беседы с российским коллегой сделал «основанный на фактах» отчёт.

«Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими», — сказал он.

Каких-либо других комментариев президент Франции не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 апреля немецкое издание Der Spiegel написало, что телефонные переговоры Шойгу и Лекорню прошли в «грубом тоне». Авторы материала отметили, что Шойгу предостерёг Лекорню от отправки французских войск в зону конфликта на Украине, а Париж вскоре после беседы опроверг готовность к переговорам по разрешению конфликта.

Беседа глав военных ведомств России и Франции состоялась вечером 3 апреля по инициативе французской стороны. В Минобороны указали на то, что Лекорню выразил соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» и пытался убедить российского коллегу в непричастности к случившемуся Киева и стран Запада.

В ответ на это Шойгу уточнил, что у России есть сведения об украинском следе в теракте, отметив, что надеется на то, что французские спецслужбы к этому непричастны, так как Париж является одним из западных кураторов Киева.