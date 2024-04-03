Москва, 3 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Всех виновных в теракте в «Крокус Сити Холле» накажут. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАС Десятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода во время избрания ему меры пресечения в Басманном суде

«От рук террористов погибли люди. Уверен, виновные понесут наказание», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что это преступление является чудовищным.

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Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 2 апреля подчеркнул, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

Служба внешней разведки заявила, что в подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка. Данные СВР свидетельствуют, что при организации нападений украинцы пользуются спутниковой информацией, предоставляемой разведкой США.

До этого МИД отметил, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Министерство передало властям Украины требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц, в том числе главы СБУ Василия Малюка.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты. Бортников также подчёркивал, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали.

Вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. О шестом погибшем ребёнке 3 апреля сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Кроме того, пострадал 551 человек.