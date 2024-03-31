Москва, 31 марта, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Россия требует от Украины ареста главы СБУ Василия Малюка. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном 31 марта.

Андрей Нестеренко / EPA / ТАСС

Отмечается, что совершённый 22 марта теракт в «Крокус Сити Холле» является далеко не первой террористической атакой против России за последнее время. Так, компетентные органы РФ выявили причастность Украины к убийствам журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушению на писателя Захара Прилепина и ряду других преступлений.

«Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — говорится в заявлении.

В связи с этим МИД России передал властям Украины требования о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к терактам.

«В числе этих требований — арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов», — заявил российский МИД.

Министерство подчеркнуло, что российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить ущерб, причинённый жертвам.

МИД напомнил, что нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении терактов. Ранее Малюк намекнул на причастность СБУ к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, среди которых военкор Владлен Татарский, писатель и политик Захар Прилепин и экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

В июле 2023 года Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту, совершённому в октябре 2022 года.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. От их рук погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Также пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Бортников также отметил, что СБУ нужно признать террористической организацией.

Следственный комитет 28 марта сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. В ведомстве отметили, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.