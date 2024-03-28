Киев, 28 марта, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Между действиями России в рамках специальной военной операции на Украине и терактами, включая нападение на подмосковный ТРЦ «Крокус Сити Холл», якобы есть «прямая связь». Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум

«Чем дольше Россия продолжает атаковать гражданское население на Украине, тем более и более бессовестно будут себя вести различные радикальные террористические группировки… Есть прямая связь», — написал Подоляк в соцсети X (бывшая Twitter).

Как передавало ИА Регнум, глава ГУР Украины Кирилл Буданов ранее неоднократно обещал устраивать расправы над русскими и признавал причастность Киева к тем или иным терактам на территории России. Так, одним из самых громких его заявлений стали слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира.

Буданов угрожал новыми терактами в Крыму, озвучив намерение уничтожать на полуострове «всё российское», после чего призвал перенести боевые действия на территорию России.

Вследствие этого в декабре 2023 года МВД России объявило начальника ГУР в розыск. Постановлением Басманного суда Буданову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следственные органы обвинили главу ГУР Украины в 104 терактах. Его также внесли в список террористов и экстремистов.

Кроме того, 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по обвинению в совершении теракта. Ранее Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, среди которых военный корреспондент Владлен Татарский, писатель и политик Захар Прилепин и экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Вместе с тем 28 марта СК РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.

Отмечалось, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают то, что террористы действовали спланированно, тщательно готовились и получали финансовую поддержку со стороны организаторов.

В ведомстве добавили, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Глава СК Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, заявил, что, «конечно, Украина».

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Бортников также отметил, что СБУ нужно признать террористической организацией.