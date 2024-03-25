Москва, 25 марта, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке. Об этом 25 марта заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Пресс-служба СК РФ

«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», — доложил Бастрыкин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является заказчиком этого теракта. Он отметил, что нужно получить ответ на вопрос, действительно ли сами исламисты решили нанести удар по России. Президент подчеркнул, что теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.