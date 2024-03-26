Москва, 26 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией, заявил 26 марта директор ФСБ Александр Бортников.

Михаил Палинчак/ТАСС

Он ответил на соответствующий вопрос журналистов после коллегии Генеральной прокуратуры.

«Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание принимать соответствующие решения», — сказал директор ФСБ.

Целью теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» было расшатать ситуацию в России, спровоцировать панику, отметил он. Как западные, так и украинские спецслужбы имеют непосредственное отношение к теракту, подчеркнул Бортников.

Россия сделала бы всё, чтобы участники теракта в «Крокусе» не перешли границу с Украиной, добавил Бортников, отметив, что террористов ждали на той стороне границы, чтобы встретить их «как героев». Исполнители теракта «делали ноги», рассчитывая уйти из России живыми, сказал директор ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Следственный комитет ранее сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин в докладе президенту 25 марта заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках. 26 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по обвинению в совершении теракта. Ранее Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, среди которых военный корреспондент Владлен Татарский, писатель и политик Захар Прилепин и экс-депутат Верховной рады Илья Кива.