Киев, 22 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Его слова 22 августа привело украинское агентство УНИАН.

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По словам главы украинской военной разведки, Киев намерен уничтожать на территории полуострова «всё российское».

«Что, в принципе, вы видите и на днях ещё увидите», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Киевом новых ударов по российской территории. Он указал на «очень содержательные доклады» ряда своих подчинённых и в первую очередь — Буданова, и пообещал, что Россия очно почувствуют последствия терактов украинской стороны.

Комментируя это заявление, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому съездить и посмотреть на результаты работы российских военных по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове и других украинских городах, появившихся в ответ на террористические атаки Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее заявила, что справедливое урегулирование украинского кризиса возможно только после прекращения терактов со стороны Киева и поставок вооружений Западом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа заявил, что атаки ВСУ с использованием дронов представляют собой очевидную угрозу. Он уточнил, что российские власти в связи с этим принимают все меры.