Москва, 26 марта, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в совершении теракта, сообщили 26 марта в суде.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Василий Малюк

«Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сообщили в суде.

Как передавало ИА Регнум, накануне Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, среди которых военный корреспондент Владлен Татарский и экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, в начинённом взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит Татарский, содержалось «400 грамм термобара», а Киву застрелили из нарезного пистолета калибра 9×19 миллиметров.

8 октября 2022 года га автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились автомобильные пролёты сооружения. Погибли четыре человека. По данным ФСБ, за участниками теракта стоят ГУР Украины и его глава Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту.