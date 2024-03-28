Москва, 28 марта, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY Далержон Мирзоев

Отмечается, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают то, что террористы действовали спланированно, тщательно готовились и получали финансовую поддержку со стороны организаторов.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. По последним данным, погибли 143 человека.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

Глава СК Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, заявил, что, «конечно, Украина».

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.