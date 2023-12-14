Москва, 14 декабря, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, следует из базы ведомства 14 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Кирилл Буданов

«Буданов Кирилл Алексеевич <…> разыскивается по статье УК», — следует из карточки.

Статья, по которой разыскивают главу военной разведки Украины, не уточняется.

Обвинения в терроризме

Следственный комитет заочно предъявил Буданову обвинения в терроризме. В ведомстве уточнили, что обвинения предъявили в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более ста ударов с воздуха с применением дронов самолётного типа по территориям России. Так, в ведомстве отметили, что атаки украинских беспилотников зафиксировали в Москве, Московской области, Крыму, Севастополе, Белгородской и Брянской областях.

Помимо этого, ФСБ назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошёл 8 октября 2022 года. Ведомство установило 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержали. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.

В апреле Лефортовский суд заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. Ему предъявили обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

Угрозы Буданова в адрес России

Глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян, угрожал терактами и новыми атаками. Одним из самых громких заявлений Буданова стали слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит. Он также заявил, что считает «освобождением» то, что в России назвали терроризмом.

Позднее, 22 августа, Буданов пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Он выразил намерение Киева уничтожать на полуострове «всё российское». После этого в сентябре Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России, добавив, чем шире будут операции, тем лучше.

В октябре глава ГУР Украины признал три провальные попытки атаковать Запорожскую АЭС. По его словам, первая попытка состоялась в августе 2022 года, когда бойцы украинского спецназа на быстроходных лодках переплыли Каховское водохранилище, чтобы организовать плацдарм и захватить станцию. Позднее украинские военные предприняли ещё две попытки высадиться на левом берегу Днепра, но российские военные успешно отразили атаки, поэтому операция по захвату объекта полностью провалилась.

В беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов заявил, что слова Буданова о переносе боевых действий на территорию России не более чем фантастика и мечты, но они свидетельствуют о том, что он может ослушаться любых указаний главы киевского режима.