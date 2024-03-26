Москва, 26 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уверен в возможности того, что киевский режим причастен к теракту в «Крокус Сити Холле».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«Конечно, Украина», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за атакой ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате нападения погибли 139 человек. Пострадавшим числится 121 человек.

Всего силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов. Один из них признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке. В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на ТРК, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

По словам президента России Владимира Путина, теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, необходимо также прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил глава государства.