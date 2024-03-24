МИД: пока расследуют теракт, любое оправдание США Киева будет уликой
МИД: пока расследуют теракт в «Крокусе», любое оправдание США Киева будет уликой
Москва, 24 марта, 2024, 10:21 — ИА Регнум. До окончания расследования теракта в «Крокус Сити Холле» любое оправдание Киева Вашингтоном нужно рассматривать как улику, заявила 24 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон о непричастности Киева к теракту. В Вашингтоне уверены, что ответственность за атаку на «Крокус» лежит на ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Пока следствие по теракту в «Крокус Сити Холле» не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика», — заявила она в Telegram-канале.
Захарова отметила, что финансирование террористической деятельности киевского режима американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи американского президента Джо Байдена длятся уже много лет.
В этой связи она напомнила о теракте на «Северных потоках» в 2022 году и убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Как отметила Захарова, политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок.
Ранее, 23 марта, Захарова обвинила Киев в системной террористической деятельности против россиян. Она напомнила о планомерных обстрелах ВСУ жилых кварталов, атаках на значимые российские объекты гражданской инфраструктуры, о покушениях на общественных деятелей и журналистов.
С заявлениями о непричастности Украины к теракту выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В американской администрации сообщили, что Вашингтон не наблюдает каких-либо признаков, указывающих на причастность Украины или украинцев к нападению на «Крокус».
Экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что, по её мнению, террористическая организация не имеет отношения к этой трагедии, поскольку произошедшее не выглядит как обычный теракт.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последней информации СК, число погибших в результате атаки увеличилось до 133 человек. При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на источник написал о 150 погибших.
Участвовавших в атаке на «Крокус» 23 марта задержали. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Предполагаемый главарь группировки при этом заявил силовикам, что они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.
В обращении к россиянам глава государства заявил, что террористов ждёт только возмездие.