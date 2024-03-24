Москва, 24 марта, 2024, 10:21 — ИА Регнум. До окончания расследования теракта в «Крокус Сити Холле» любое оправдание Киева Вашингтоном нужно рассматривать как улику, заявила 24 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Известия/Андрей Эрштрем

Дипломат прокомментировала заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон о непричастности Киева к теракту. В Вашингтоне уверены, что ответственность за атаку на «Крокус» лежит на ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Пока следствие по теракту в «Крокус Сити Холле» не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика», — заявила она в Telegram-канале.

Захарова отметила, что финансирование террористической деятельности киевского режима американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи американского президента Джо Байдена длятся уже много лет.

В этой связи она напомнила о теракте на «Северных потоках» в 2022 году и убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Как отметила Захарова, политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок.

Ранее, 23 марта, Захарова обвинила Киев в системной террористической деятельности против россиян. Она напомнила о планомерных обстрелах ВСУ жилых кварталов, атаках на значимые российские объекты гражданской инфраструктуры, о покушениях на общественных деятелей и журналистов.

С заявлениями о непричастности Украины к теракту выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В американской администрации сообщили, что Вашингтон не наблюдает каких-либо признаков, указывающих на причастность Украины или украинцев к нападению на «Крокус».

Экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что, по её мнению, террористическая организация не имеет отношения к этой трагедии, поскольку произошедшее не выглядит как обычный теракт.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последней информации СК, число погибших в результате атаки увеличилось до 133 человек. При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на источник написал о 150 погибших.

Участвовавших в атаке на «Крокус» 23 марта задержали. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Предполагаемый главарь группировки при этом заявил силовикам, что они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении к россиянам глава государства заявил, что террористов ждёт только возмездие.