Москва, 24 марта, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предположила, что теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске является заказным преступлением против России. С таким заявлением она выступила в эфире Первого канала в субботу, 23 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

«Мне кажется, это такое контрактное, заказное массовое убийство», — указала Кнайсль.

По её словам, теракт в «Крокус Сити Холле» является организованным преступлением, которое может иметь за спиной политические основания.

В то же время она заявила, что, по её мнению, террористическая организация ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в России) не имеет отношения к этой трагедии, поскольку произошедшее не выглядит как обычный террористический акт.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки настаивают на том, что Украина или украинцы никак не причастны к теракту в Красногорске. Об этом заявили официальные представители американской администрации, в том числе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон указала на то, что полную ответственность за этот теракт якобы несёт террористическая организация ИГИЛ*.

Американский предприниматель Дэвид Сакс, в свою очередь, заявил, что считает роль Украины в теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» наиболее вероятной. По его словам, если это предположение окажется правдой, США необходимо отречься от Киева, иначе Вашингтон станет соучастником преступления.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл в пятницу вечером, 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» несколько вооружённых людей ворвались в здание и открыли огонь из автоматического оружия, после чего произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 133 человека. Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к российскому народу, объявил 24 марта днём общенационального траура. В субботу утром в Брянской области неподалёку от границы с Украиной задержали четырёх человек. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне.