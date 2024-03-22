Москва, 22 марта, 2024, 22:10 — ИА Регнум. США должны срочно передать всю информацию о теракте в Москве, если они располагают такими данными, написала в своём Telegram-канале официальный представитель РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — отметила она.

Ранее Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. При этом администрация США утверждает, что не располагала информацией о подготовке этой атаки.

Захарова возмутилась по поводу того, что Вашингтон делает заявления в разгар трагедии о непричастности кого-либо. Она подчеркнула, что если у США всё же нет данных о случившемся, то у американской стороны нет права защищать какие-то силы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл теракт. В результате теракта погибли 25 человек, ещё 45 — получили ранения.

Кроме того, внутри вспыхнул пожар. Площадь распространения огня составила до 3 тыс. квадратных метров.