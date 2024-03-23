Москва, 23 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Киев осуществляет системную террористическую деятельность против россиян на протяжении последних лет, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«На протяжении последних лет активную и системную террористическую деятельность против российских граждан осуществляет киевский режим», — говорится в заявлении.

Дипломат напомнила о планомерных обстрелах ВСУ жилых кварталов, в том числе детских садов, школ, лечебных учреждений, атаках на значимые российские объекты гражданской инфраструктуры, в том числе транспортные, энергетические, о покушениях на общественных деятелей и журналистов.

Захарова подчеркнула, что виновные, организаторы, заказчики теракта в «Крокусе» понесут наказание, их действиям дадут необходимые правовые и политические оценки. Представитель МИД назвала неприемлемым убийство гражданских для достижения каких бы то ни было целей.

Россия поддерживает все усилия, направленные на противодействие международному терроризму, и осуждает его во всех проявлениях, подчеркнула она. Захарова добавила, что борьба с терроризмом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества.

Помимо этого, официальный представитель МИД выразила искреннюю признательность каждому, кто не остался безразличным перед лицом трагедии. Она отметила, что с первых минут после того, как стало известно о чудовищном теракте в «Крокус Сити Холле», начали поступать многочисленные звонки, письма, официальные обращения от глав государств и правительств, руководителей органов власти зарубежных стран, международных организаций, НКО, религиозных объединений, неравнодушных граждан.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Вспыхнул пожар.

По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего. По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки выросло до 150 человек.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в атаке. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Предполагаемый главарь группировки при этом заявил силовикам, что они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей. Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет. Как подчеркнул глава государства, все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.