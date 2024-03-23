Москва, 23 марта, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо лама (Дамба Аюшеев) выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Он написал об этом 23 марта в Telegram-канале.

Известия/Павел Волков Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо лама

«Буддийская традиционная сангха России осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». Действия тех, кто организовал и исполнил это чудовищное по своей сути нападение на мирных беззащитных граждан, бесчеловечны. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым», — заявил он.

Глава Буддийской сангхи России также призвал всех в этой ситуации сохранять бдительность в жизни и быть готовыми прийти на помощь к другим людям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал теракт в Подмосковье злодеянием, которое поражает своим цинизмом и жестокостью. Предстоятель РПЦ также выразил уверенность в том, что правоохранители и спецслужбы сделают всё возможное, чтобы как можно скорее раскрыть преступление и привлечь к суду организаторов и исполнителей теракта.

Позднее в этот же день патриарх Сербский церкви Порфирий выразил соболезнования патриарху Московскому и всея Руси в связи с терактом в подмосковном ТРЦ. Он подчеркнул, что вся СПЦ молится, чтобы Господь подарил исцеление раненым и дал сил семьям погибших беречь как святыню память о них.

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 марта выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокусе». До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в подмосковном ТРЦ, выразив солидарность с российским народом и правительством страны.

Ранее теракт в Московской области осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Франции Эммануэль Макрон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за чёткую позицию по теракту.

Люди в камуфляже ворвалась в здание «Крокус Сити Холла», в котором должен был состояться концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматов, а затем в ТРЦ прогремел взрыв и начался мощнейший пожар.

Распространение возгорания удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По информации Тelegram-канала «112», количество погибших в результате теракта выросло до 82 человек, трое из которых — дети. Минздрав Подмосковья уточнил, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145 человек.