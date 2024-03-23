Красногорск, 23 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» в Московской области возросло до 82 человек, сообщил 23 марта Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Владимир Гердо/ТАСС

Уточняется, что трое погибших — дети.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876301" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мэр Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске ворвались вооружённые люди и открыли стрельбу. Это произошло перед концертом группы «Пикник», на который были раскуплены почти все билеты.

В здании прогремел взрыв и начался пожар. Начали поступать сообщения о погибших и пострадавших. Минздрав сообщал о 143 получивших ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Ведомство сообщило, что число погибших и пострадавших может увеличиться.