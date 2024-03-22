Москва, 22 марта, 2024, 23:43 — ИА Регнум. МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара в «Крокус Сити Холле», площадь распространения огня достигла 12,9 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Владимир Сергеев /РИА Новости

Мосгортранс направил к месту теракта ещё десять автобусов особо большого класса, чтобы эвакуировать людей.

Кроме того, министерство транспорта Московской области усилило меры безопасности в местах скопления людей на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Глава союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с ТАСС проинформировал о том, что 23 марта в торговых центрах столичного региона также усилят меры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли стрельбу. Кроме того, в здании вспыхнул крупный пожар, в результате которого произошло обрушение кровли.

К месту произошедшего направили более 50 автомобилей скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ФСБ РФ, в результате случившегося погибли 40 человек и более 100 пострадали.