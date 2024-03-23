Белград, 23 марта, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Патриарх Сербский Порфирий выразил соболезнования предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) Кириллу по поводу теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Его слова 23 марта процитировала на сайте Сербская православная церковь.

EPA/ТАСС Патриарх Сербский Порфирий

«Ваше Святейшество, вся СПЦ — священнослужители, монахи и весь верующий народ — едины с Вами и нашими российскими братьями и сёстрами в боли и молитве Спасителю за невинных погибших при ужасном теракте в Москве», — сказал он.

Глава СПЦ уточнил, что молятся, чтобы Господь подарил исцеление раненым и дал сил семьям погибших беречь как святыню память о них.

«Господь пусть примет этих невинных погибших детей в райскую обитель. Вечный покой!» — заключил патриарх Сербский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину по поводу теракта в подмосковном ТРЦ. До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с российским народом и правительством страны.

Ранее теракт в Подмосковье осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Франции Эммануэль Макрон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за чёткую позицию по теракту.

Группа вооружённых людей в камуфляже ворвалась в здание подмосковного ТРЦ, где должен был проходить концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматического оружия, после чего в здании прогремел взрыв и начался сильнейший пожара.

Распространение огня удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело по статье о теракте.

По данным Тelegram-канала «112», число погибших в результате теракта возросло до 82 человек, трое из которых — дети. Минздрав Московской области уточнил, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.